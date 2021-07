Fiorella Mannoia, le foto del concerto all’Auditorium Parco Della Musica di Roma (Di domenica 25 luglio 2021) Fiorella Mannoia è tornata in Cavea all’Auditorium Parco Della Musica nella sua Roma con “Padroni di niente Tour”. Accompagnata dalla sua band, interpreterà live i brani del suo ultimo album di inediti Padroni di niente e le canzoni più amate del suo repertorio. Uscito lo scorso novembre, l’album di inediti di Fiorella, Padroni di niente, è figlio di un periodo storico ben preciso, di pensieri e riflessioni scaturiti da un evento eccezionale e fuori da ogni previsione, evento che nessuno avrebbe mai pensato o immaginato di poter vivere. Così, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 luglio 2021)è tornata in Caveanella suacon “Padroni di niente Tour”. Accompagnata dalla sua band, interpreterà live i brani del suo ultimo album di inediti Padroni di niente e le canzoni più amate del suo repertorio. Uscito lo scorso novembre, l’album di inediti di, Padroni di niente, è figlio di un periodo storico ben preciso, di pensieri e riflessioni scaturiti da un evento eccezionale e fuori da ogni previsione, evento che nessuno avrebbe mai pensato o immaginato di poter vivere. Così, ...

Advertising

wrtl33t : RT @MariaGr35657554: È una regola che vale in tutto l'universo: Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso ... My #photo #nature #DA… - SoulSafe2 : RT @MariaGr35657554: È una regola che vale in tutto l'universo: Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso ... My #photo #nature #DA… - MariaGr35657554 : È una regola che vale in tutto l'universo: Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso ... My #photo #nature… - STREETRADIOweb : Fiorella Mannoia - Sally - radiocalabriafm : FIORELLA MANNOIA - CAMICIE ROSSE -