Filosofie di sabbia | il diritto all’opacità

(Di domenica 25 luglio 2021) “Per questo io chiedo per tutti il. Non mi è più necessario ‘comprendere’ l’altro, cioè ridurlo al modello della mia propria trasparenza, per vivere con quest’altro o costruire con lui. Ilsarebbe oggi il segno più evidente della non-barbarità.” Scriveva così, tra l’altro, Edouard Glissant, poeta, scrittore e saggista francese, originario delle Antille. Parole ancora più vere se messe nel contesto del “nuovo” mondo nel quale, grazie anche all’invasività dei mezzi di comunicazione, tutto dev’essere visto e “compreso” in tempo reale. La frontiera tra pubblico e privato è stata da ...