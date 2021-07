Figliuolo: 'Vaccinare tutto il personale della scuola e gli adolescenti: entro luglio 'coperto' il 60% degli over 12' (Di domenica 25 luglio 2021) Francesco indica dati confortanti della vaccinale: 'Abbiamo coperto il 55% della popolazione vaccinabile. Avevo detto che a fine luglio saremo stati al 60% degli over 12 e ci arriveremo sicuramente'. ... Leggi su leggo (Di domenica 25 luglio 2021) Francesco indica dati confortantivaccinale: 'Abbiamoil 55%popolazione vaccinabile. Avevo detto che a finesaremo stati al 60%12 e ci arriveremo sicuramente'. ...

RaiNews : Vaccinare i giovani 'è importante per due ragioni: sottraiamo persone che potrebbero comunque ammalarsi e soprattut… - Adnkronos : #Figliuolo: 'Per bloccare #Covid fondamentale vaccinare giovani'. - Tg3web : Figliuolo: Per bloccare le varianti bisogna vaccinare i ragazzi. Scuola, trasporti e lavoro. Sono questi i nodi su… - stolichnaya70 : Ok 'raggirare' gli adulti... Ma non ci sto che si ricattino gli stessi nel spingerli a vaccinare i figli per garan… - Quintarelli_A : RT @ImolaOggi: ??Figliuolo: 'vaccinare di più per bloccare le mutazioni' (ovviamente, è esattamente il contrario) -