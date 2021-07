Figli del sole | il trailer del film di Majid Majidi presentato a Venezia 77

Leggi su tuttotek

(Di domenica 25 luglio 2021)del, scelto per rappresentare l’Iran agli Oscar 2021, sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 2 settembre, grazie a Europictures. Fra ipiù interessanti presentati in concorso alla scorsa Mostra internazionale d’arte cinematografia difigura sicuramentedel(Khorshid), del regista iranianoi. Ancora inedito in Italia, sarà distribuito nelle sale il 2 settembre grazie a Europictures. Ilha già suscitato un notevole successo di critica, come dimostrano anche i premi e le ...