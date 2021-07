Ferzan Ozpetek arriva al Giffoni Film Festival | «Bisogna guardare ai giovani d’oggi e alla loro fluidità Le persone non vanno giudicate dalla cintola in giù | mai»

(Di domenica 25 luglio 2021), 24 luglio 2021.alper ricevere il riconoscimento più prestigioso del, il Premio Truffaut: “È un grandissimo onore ricevere un premio così importante, che hanno ricevuto i più grandi, a partire da Bertolucci.” La curiosità è tutta per la serie de Le fate ignoranti, a cui sta lavorando in questi mesi. Ilnel 2001 accese i riflettori sul tema dell’omosessualità, cambiando lo sguardo culturale di un paese che prima la rifiutava. Il regista italo-turco oggi non vuole dividere gay e eterosessuali, ma preferisce ...

FerzanOzpetek : Giffoni Film Festival 50 Plus, Ferzan Ozpetek riceve il Premio Truffaut - gaseven : Eduardo Scarpetta nudo sul set della serie di Ferzan Ozpetek - gayburg : Eduardo Scarpetta nudo sul set della serie di Ferzan Ozpetek - ElisabethPasc16 : RT @follie_turche: Burak Deniz ci delizia con questa foto con il grande Maestro Ferzan Ozpetek ? @follie_turche #follieturche #LeFateIgnora… - Cristin20469546 : RT @follie_turche: Burak Deniz ci delizia con questa foto con il grande Maestro Ferzan Ozpetek ? @follie_turche #follieturche #LeFateIgnora… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferzan Ozpetek

RomaToday

E fu così che l'attesa per la serie Star/Disney Plus crebbe sempre di più. E non solo quella.... "Quando ho scritto Che vita meravigliosa (che durante l'incontro improvvisa anche live insieme a una giovane 'giffoner') per "La Dea Fortuna" dinon avevo visto prima il film", mentre ...Sarà proiettato “La Dea Fortuna” (2019, 114 min), film vincitore di due David di Donatello (Miglior Attrice Protagonista e Miglior Canzone Originale scritta) che racconta la ...Il Cinema in piazza, Filippo Scicchitano e Patrizio Marone presentano “Allacciate le cinture” di Ferzan Ozpetek ...