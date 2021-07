Ferrari in crescita? Binotto ha spiegato il “segreto” della Rossa (Di domenica 25 luglio 2021) È una Ferrari che fa ben sperare quella ammirata nelle ultimissime uscite stagionali del Mondiale 2021 di Formula Uno. La grande prova di Charles Leclerc a Silverstone (secondo posto dietro al leviatano Lewis Hamilton) e la rimonta incoraggiante di Carlos Sainz hanno acceso i fari sulla Rossa di Maranello. Una metamorfosi tangibile ed estremamente repentina che ha fatto sobbalzare dal divano, almeno nel Gran Premio di Gran Bretagna, tutti i tifosi del cavallino rampante. Ma a cosa è dovuta questa inversione di tendenza? Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha spiegato il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 luglio 2021) È unache fa ben sperare quella ammirata nelle ultimissime uscite stagionali del Mondiale 2021 di Formula Uno. La grande prova di Charles Leclerc a Silverstone (secondo posto dietro al leviatano Lewis Hamilton) e la rimonta incoraggiante di Carlos Sainz hanno acceso i fari sulladi Maranello. Una metamorfosi tangibile ed estremamente repentina che ha fatto sobbalzare dal divano, almeno nel Gran Premio di Gran Bretagna, tutti i tifosi del cavallino rampante. Ma a cosa è dovuta questa inversione di tendenza? Mattia, team principal, hail ...

Advertising

infoitsport : F1, l'analisi tecnica del GP Gran Bretagna: Mercedes alza la testa, Ferrari in crescita - sportli26181512 : F1, l'analisi tecnica del GP Gran Bretagna: Mercedes alza la testa, Ferrari in crescita: Torniamo a Silverstone per… - andreastoolbox : F1, l'analisi tecnica del GP Gran Bretagna: Mercedes alza la testa, Ferrari in crescita | Sky Sport… - giulyleclerc : RT @SkySportF1: F1, l'analisi tecnica del GP Gran Bretagna: Mercedes alza la testa, Ferrari in crescita #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t.… - SkySportF1 : F1, l'analisi tecnica del GP Gran Bretagna: Mercedes alza la testa, Ferrari in crescita #SkyMotori #F1 #Formula1 -