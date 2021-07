Farmacie Roma,assalto per green pass,non siamo stamperie (Di domenica 25 luglio 2021) "Ormai stampiamo green pass all'impazzata. Alcune persone vengono con tessere sanitarie di tutta la famiglia e chiedono anche più copie. Ci siamo ridotti a copisteria, pur non essendolo". Così Andrea ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) "Ormai stampiamoall'impazzata. Alcune persone vengono con tessere sanitarie di tutta la famiglia e chiedono anche più copie. Ciridotti a copisteria, pur non essendolo". Così Andrea ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le farmacie di Roma prese d'assalto per i green pass: 'Non siamo stamperie'. Federfarma: 'Anche 120 al giorno. Temp… - MediasetTgcom24 : Covid, Farmacie Roma: assalto per il Green pass, non siamo stamperie #greenpass - DarthPump : Farmacie a Roma: assalto per i green pass, non siamo stamperie - MATTE1973S : RT @sabrina__sf: Altra notizia fake RaiNews24 adesso: Farmacie Roma: 'Assalto per green-pass non siamo stamperie' Il green-pass nelle far… - ben_essere : Farmacie a Roma: assalto per i green pass, non siamo stamperie - Cronaca - ANSA -