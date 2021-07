Europei, nuovo record per l’Italia: gli Azzurri conquistano anche Amazon (Di domenica 25 luglio 2021) La vittoria agli Europei non ha fatto solo riaccendere la calciomania tra gli italiani, ma ha causato un boom di vendite senza precedenti per un oggetto in altri periodi poco richiesto: la maglia della Nazionale. A giugno 2021 il mercato per questo specifico prodotto è cresciuto in maniera esponenziale. Secondo i dati diffusi dalla start up Witailer, che aiuta le imprese a posizionarsi a meglio negli store online, solo su Amazon la categoria Sport e Tempo libero è diventata la terza più cercata in assoluto con il 10% del totale delle ricerche. La ricerca spasmodica di memorabilia azzurra non ha tuttavia scalzato i primi posti delle categorie Casa e cucina, ... Leggi su quifinanza (Di domenica 25 luglio 2021) La vittoria aglinon ha fatto solo riaccendere la calciomania tra gli italiani, ma ha causato un boom di vendite senza precedenti per un oggetto in altri periodi poco richiesto: la maglia della Nazionale. A giugno 2021 il mercato per questo specifico prodotto è cresciuto in maniera esponenziale. Secondo i dati diffusi dalla start up Witailer, che aiuta le imprese a posizionarsi a meglio negli store online, solo sula categoria Sport e Tempo libero è diventata la terza più cercata in assoluto con il 10% del totale delle ricerche. La ricerca spasmodica di memorabilia azzurra non ha tuttavia scalzato i primi posti delle categorie Casa e cucina, ...

Advertising

ultimenews24 : Gli Europei non hanno solo tenuto incollati alla TV milioni di italiani ma a giugno 2021 la 'calcio-mania' ha prodo… - nonnadedi : RT @AmbCina: La costruzione del nuovo #hub portuale di #VadoLigure è quasi conclusa. Lo scalo, costruito tramite fondi congiunti europei e… - Kalmha : @FMenegalli @fbozza @checovenier La signora ha detto che il certificato verde era un esempio di come uscire dal loc… - mastrizzi10 : RT @SkySport: Italia, nuovo look in onore della Nazionale di Mancini per la sede della FIGC #SkySport #Italia #Nazionale #Mancini #Euro2020… - loouistw : Voi non c’eravate nel 2016 quando il nuoto ha fatto europei e Olimpiadi a distanza di 2 mesi come quest’anno , io a… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei nuovo La gara e poi la squalifica : cos'è successo alla Pilato in vasca ... da tre anni lei praticamente non sbaglia una sola gara compresi mondiali ed europei poi la ... Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo che ha vinto la propria batteria con il tempo di 3.10.29, nuovo record ...

Le parole per dirlo Buongiorno lettrici e lettori di Domani , questo è un nuovo numero di Areale , la newsletter sull'...solo per le catastrofi lontane e in quello politico solo per contestare gli obiettivi europei, ...

Europei: sede Figc inaugura nuovo look da Campioni d'Europa ANSA Nuova Europa Variante Delta avanza in Italia e in Europa, in Gb è arrivata quasi al picco La presenza della variante Delta e' cresciuta: come segnalato dall'Istituto superiore di sanita' negli ultimi 45 giorni la Delta e' stata responsabile del 46% dei casi sequenziati, superando per la pr ...

I Maneskin superano Billie Eilish: nuovo traguardo per la band I Maneskin superano Billie Eilish segnando un nuovo traguardo, posizionandosi al 15esimo posto della classifica degli artisti più ascoltati.

... da tre anni lei praticamente non sbaglia una sola gara compresi mondiali edpoi la ... Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo che ha vinto la propria batteria con il tempo di 3.10.29,record ...Buongiorno lettrici e lettori di Domani , questo è unnumero di Areale , la newsletter sull'...solo per le catastrofi lontane e in quello politico solo per contestare gli obiettivi, ...La presenza della variante Delta e' cresciuta: come segnalato dall'Istituto superiore di sanita' negli ultimi 45 giorni la Delta e' stata responsabile del 46% dei casi sequenziati, superando per la pr ...I Maneskin superano Billie Eilish segnando un nuovo traguardo, posizionandosi al 15esimo posto della classifica degli artisti più ascoltati.