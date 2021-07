Esordio super per l'Italia del basket, battuta la Germania 92-82 (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Dopo un'astinenza durata 17 lunghissimi anni, l'Italia del basket torna di scena in campo olimpico nel modo più bello, battendo la Germania 92-82 nella gara d'Esordio del Girone B. Un successo di carattere e orgoglio dopo un inizio difficile per gli azzurri, capaci di reagire alle percentuali irrisorie dei tedeschi, in particolare nel tiro da tre punti. Sugli scudi un Fontecchio da 20 punti con il 100% da oltre l'arco (5 su 5), con Gallinari e Tonut a seguire nella classifica dei top scorer con 18 punti. Alla Germania non basta un perentorio Maodo Lo, capace di mettere a referto 24 punti con 6 triple ... Leggi su agi (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Dopo un'astinenza durata 17 lunghissimi anni, l'deltorna di scena in campo olimpico nel modo più bello, battendo la92-82 nella gara d'del Girone B. Un successo di carattere e orgoglio dopo un inizio difficile per gli azzurri, capaci di reagire alle percentuali irrisorie dei tedeschi, in particolare nel tiro da tre punti. Sugli scudi un Fontecchio da 20 punti con il 100% da oltre l'arco (5 su 5), con Gallinari e Tonut a seguire nella classifica dei top scorer con 18 punti. Allanon basta un perentorio Maodo Lo, capace di mettere a referto 24 punti con 6 triple ...

