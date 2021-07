"Era una palla di fuoco, ha aperto porte e finestre". Meteorite, avvistamento sconvolgente: ecco dove | Video (Di domenica 25 luglio 2021) “Una palla di fuoco ha aperto porte e finestre”: un Meteorite insolitamente grande ha illuminato il cielo della Norvegia meridionale lo scorso sabato notte. Gli avvistamenti sono stati segnalati perfino in Svezia, stando ai media locali. Diverse persone avrebbero contattato la polizia per dire di aver visto una luce estremamente intensa e di aver sentito forti rumori. A riportare la notizia sono state l'emittente norvegese Nrk e il quotidiano Vg. Alcuni dei testimoni hanno spiegato che la pressione esercitata dal passaggio del corpo celeste ha addirittura provocato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) “Unadiha”: uninsolitamente grande ha illuminato il cielo della Norvegia meridionale lo scorso sabato notte. Gli avvistamenti sono stati segnalati perfino in Svezia, stando ai media locali. Diverse persone avrebbero contattato la polizia per dire di aver visto una luce estremamente intensa e di aver sentito forti rumori. A riportare la notizia sono state l'emittente norvegese Nrk e il quotidiano Vg. Alcuni dei testimoni hanno spiegato che la pressione esercitata dal passaggio del corpo celeste ha addirittura provocato ...

