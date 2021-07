Era un sex symbol, adesso è pressoché irriconoscibile: sapete di chi si tratta? (Di domenica 25 luglio 2021) È riapparso qualche giorno fa, dopo anni di ritiro dalle scene, sul red carpet del Tribeca Film Festival per la presentazione di “No Sudden Move”, film dal cast corale che segue le vicende di un gruppo di criminali, ed è stato subito shock per tutto il suo pubblico. Brendan Fraser, il sexy Tarzan dagli addominali scolpiti in “George re della Giungla?” e della trilogia cult “La Mummia”, è apparso visibilmente sovrappeso e anche stempiato, segni del tempo poco gentiluomo con tutti, nonostante l’attore canadese, naturalizzato poi statunitense, abbia solo 52 anni, il cui compleanno è il 3 dicembre. Ma dietro così tanti chili presi ci sarebbe un motivo ben preciso. Fraser, infatti, ha deciso di ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 25 luglio 2021) È riapparso qualche giorno fa, dopo anni di ritiro dalle scene, sul red carpet del Tribeca Film Festival per la presentazione di “No Sudden Move”, film dal cast corale che segue le vicende di un gruppo di criminali, ed è stato subito shock per tutto il suo pubblico. Brendan Fraser, il sexy Tarzan dagli addominali scolpiti in “George re della Giungla?” e della trilogia cult “La Mummia”, è apparso visibilmente sovrappeso e anche stempiato, segni del tempo poco gentiluomo con tutti, nonostante l’attore canadese, naturalizzato poi statunitense, abbia solo 52 anni, il cui compleanno è il 3 dicembre. Ma dietro così tanti chili presi ci sarebbe un motivo ben preciso. Fraser, infatti, ha deciso di ...

21daffodils : Oddio io lo sapevo che Hannah Waddingham doveva per forza aver interpretato la saffica da qualche parte, c'era trop… - max68t : @MrHeisenberg78 Che poi il Lele era attivo....ha sfondato i sex simbol delle zoccolette arrapate?? - sex_yuji : @incompresaa Vabbè era un informazione casuale - Antonellagenn14 : Mi annoio. Domanda: ma secondo voi Carrie di sex and the city era sottona? Io direi NI.. innamorata persa e dispon… - lostinmyjapan : Tw // biphobia Non l'avevo notato prima ma non posso credere che ci hanno propinato tutta questa grande rappresent… -

Ultime Notizie dalla rete : Era sex Essere Lorenzo Zurzolo Quel ruolo era fighissimo". Dopo una serie di spot pubblicitari e partecipazioni in alcune delle ... Bello come certi sex symbol degli anni Novanta, e lanciatissimo come molti suoi colleghi figli del ...

Sex Life: la serie tv Netflix, la Bridgerton estiva: curiosità da conoscere ...la coinvolgente passione e il desiderio che stravolgevano le sue giornate (e nottate) quand'era più ... Come andrà a finire? Basta scoprirlo guardando gli episodi della prima stagione di Sex Life , dall'...

Era un sex symbol, adesso è pressoché irriconoscibile: sapete di chi si tratta? Periodico Italiano Sex Pistols: John Lydon allo scontro con Steve Jones e Paul Cook John Lydon ha dichiarato in un tribunale davanti ai giudici che un contratto stipulato con i suoi ex compagni di band dei Sex Pistols era "come una trappola" e simile a un "lavoro da schiavi". Il cant ...

Cento di questi impeachment!Bullizzare Di Maio nell’era in cui le nostre scemenze sono riproducibili Il ministro degli Esteri ha scritto un accorato e ruffiano messaggio d’auguri a Mattarella, il presidente che con una telefonata a Fazio, telefonata che per sua sfortuna ci ricordiamo tutti, che accus ...

Quel ruolofighissimo". Dopo una serie di spot pubblicitari e partecipazioni in alcune delle ... Bello come certisymbol degli anni Novanta, e lanciatissimo come molti suoi colleghi figli del ......la coinvolgente passione e il desiderio che stravolgevano le sue giornate (e nottate) quand'più ... Come andrà a finire? Basta scoprirlo guardando gli episodi della prima stagione diLife , dall'...John Lydon ha dichiarato in un tribunale davanti ai giudici che un contratto stipulato con i suoi ex compagni di band dei Sex Pistols era "come una trappola" e simile a un "lavoro da schiavi". Il cant ...Il ministro degli Esteri ha scritto un accorato e ruffiano messaggio d’auguri a Mattarella, il presidente che con una telefonata a Fazio, telefonata che per sua sfortuna ci ricordiamo tutti, che accus ...