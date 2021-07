Elezioni, con la mastelliana ‘Meglio Noi’ in campo Ermanna Buccirossi (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAncora una candidatura della società civile a sostegno del sindaco Clemente Mastella e della lista ‘Meglio Noi’. Ermanna Buccirossi, quarantaduenne beneventana, ha scelto di scendere in campo con la compagine promossa dal presidente dell’Asi Luigi Barone. “Sono fermamente convinta che ognuno di noi, nel limite delle proprie possibilità, debba rendersi parte attiva nella vita politica ad ogni livello”, esordisce Ermanna Buccirossi per la quale “questo ci consente di contribuire e partecipare alle scelte che condizionano le sorti della città e di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAncora una candidatura della società civile a sostegno del sindaco Clemente Mastella e della lista, quarantaduenne beneventana, ha scelto di scendere incon la compagine promossa dal presidente dell’Asi Luigi Barone. “Sono fermamente convinta che ognuno di noi, nel limite delle proprie possibilità, debba rendersi parte attiva nella vita politica ad ogni livello”, esordisceper la quale “questo ci consente di contribuire e partecipare alle scelte che condizionano le sorti della città e di ...

