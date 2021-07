Edin Dzeko è sicuro | “Futuro? Penso solo alla Roma”

(Di domenica 25 luglio 2021) “Il mio? Sono stanco di sentire parlare dilà olì,e nient’altro“. Parola di, autore di una doppietta nel 5-2 al Debrecen. Ai microfoni di Sky Sport l’attaccante conferma di sentirsi parte integrante del progetto giallorosso: “Siamo all’inizio, per adesso è tutto bello, ci stiamo preparando bene anche se le gambe sono ancora un po’ pesanti – ha proseguito– Ma siamo tutti contenti, Mourinho ci fa lavorare duro, ci dice sempre di dare il 100% e dopo gli allenamenti ...

Advertising

sportface2016 : #Roma, le parole di #Dzeko: 'Penso solo ai giallorossi' - sportal_it : Edin Dzeko è stanco delle voci - g_iallorossi : Edin #Dzeko, autore di una pregevole doppietta, parla al termine della partita vinta 5 a 2 contro il #Debrecen.… - illuminista2 : Edin Dzeko, Capitano e trascinatore della squadra da quasi 6 stagioni ha preso gli interessamenti di Juventus, Inte… - yellowredheart_ : bimba di dzeko edin anche nella prossima stagione, vi ho avvertiti -

Ultime Notizie dalla rete : Edin Dzeko

al settimo cielo dopo la doppietta in amichevole contro il Debrecen: ecco le parole dell'attaccante bosniaco, dopo l'amichevole contro il Debrecen, ha rilasciato alcune ...Due gol pernella vittoria per 5 - 2 della Roma sul Debrecen. La squadra di José Mourinho, anche nella preparazione alla prossima stagione, continua a fare affidamento sul bosniaco. L'ex Manchester ...Dzeko chiarisce la sua posizione. Edin Dzeko, a segno con una doppietta nell'amichevole vinta (5-2) dalla Roma sugli ungheresi del Debrecen, al termine della gara giocata al Benit ...Le dichiarazioni di Edin Dzeko dopo il 5-2 al Debrecen in amichevole: "Futuro? Penso solo alla Roma e a nient'altro" ...