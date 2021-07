Ecco il trailer di “Willy’s Wonderland” con Nicholas Cage

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 luglio 2021) Dopo la bambola assassina,che arrivano dei pupazzi assassini che infestano un una tavola calda. Questo è il cuore di ““, il nuovo film condi cui il 22 luglio Eagle Pictures pubblicava ildel nuovo film horror in arrivo on demand il 12 agosto e disponibile dal 15 settembre in Blu-ray e DVD. Ilche riprende un po’ di quegli accesissimi colori della locandina, incupendoli, ci regala già una prospettiva su atmosfera e caratterizzazione dei personaggi.italiano di ...