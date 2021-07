E’ meravigliosa Kitty Spencer nel suo abito da sposa firmato D&G (FOTO)

(Di domenica 25 luglio 2021) Uno spettacolo.nel giorno del suo matrimonio un po’ made in Italy. Location da favola, la bellissima villa Aldobrandi di Frascati eda principessa quello scelto dalla nipote di Lady Diana, ovviamenteD&G. Proprio dalle pagine social della casa di moda italiana, arrivano le prime immagini di questa creazione. Non il giorno delle nozze ma le prove di unche è davvero incantevole. Non solo, vediamoindossare anche altre creazioni esclusive di D&G, forse portate poi anche nel corso della festa, che si è tenuta ieri, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : meravigliosa Kitty

Castelli Notizie

... tra passeggiate per laFirenze con parrucche super colorate e look a dir poco mozzafiato. Ketty Spencer sta celebrando al meglio il suo addio al nubilato.Spencer e Michael Lewis, ...... tra passeggiate per laFirenze con parrucche super colorate e look a dir poco mozzafiato. Ketty Spencer sta celebrando al meglio il suo addio al nubilato.Spencer e Michael Lewis, ...Uno spettacolo. Meravigliosa Kitty Spencer nel giorno del suo matrimonio un po’ made in Italy. Location da favola, la bellissima villa Aldobrandi di Frascati e abito da principessa quello scelto dalla ...Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, figlia del fratello Charles si sposa a Roma. Mentre l’Istituto regionale delle Ville Tuscolane, di cui villa Aldobrandini fa parte, ha fatto sapere che la dimora è ...