Dramma al porto di Napoli | passeggero muore a bordo dell’aliscafo diretto ad Ischia

(Di domenica 25 luglio 2021) Eraadquando a causa di un malore è deceduto appena salito sull’aliscafo attraccato aldi. I fatti sono accaduti oggi domenica 25 luglio, intorno alle ore 11.30. Ad anticipare la notizia è Il Dispari. Il comandante dell’Achernar ha prestato i primi soccorsi ed è rimasto in attesa, per diversi minuti, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Jerome73886979 : Dramma a Pontida Un ex agente mossad in pensione, viste le corna, le urla incomprensibili, lo stato alcolico, si è… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma porto

Fanpage.it

... Tresnuraghes, Scano di Montiferru, Sennariolo,Alabe, Santulussurgiu e altri. Viviamo l'... che preveda articolate ed efficaci azioni di prevenzione e interventi per scongiurare ildi ...Al di la di questo, Black Jack è comunque un'opera impossibile da non leggere e amare, nella sua commistione di, comicità e siparietti più tipici della letteratura di Tezuka sebbene, lo ...È uno dei tanti segni della crisi di business, oltre che del dramma umano e ambientale, portata con sé dalla feroce spirale di ondate di caldo, svuotamento di risorse idriche e incendi record. Che, ag ...Un uomo è deceduto sull’aliscafo in partenza da Napoli e diretto sull’isola di Ischia probabilmente a causa di un malore ...