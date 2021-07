Dopo 33 anni l' Italia giù dal podio olimpico del fioretto femminile

(Di domenica 25 luglio 2021) Ilera la fabbrica dell’oro sicuro per l’alle Olimpiadi, dal 1992 in poi la medaglia su cui puntare ciecamente. E invece33l’scende daldel. Non accadeva da Seul 1988: a Tokyo 2020 la migliore delle azzurre è stata Alice Volpi, quarta, sconfitta nella finale per il bronzo dalla russa Korobeynikova. Non è riuscito ad Arianna Errigo e Alice Volpi di seguire i trionfi di Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca. Prima si sono affrontate in un derby che ha ...

Coninews : GRANDE ITALIAAAAAA ???????? Al rientro ai Giochi dopo 17 anni, l'Italbasket supera la Germania 92-82! ?? #ItaliaTeam… - Coninews : Stessa città d'origine, stesso maestro, stesso destino. ?? Nove anni dopo Carlo Molfetta, Vito Dell'Aquila riporta… - ZanAlessandro : Il ciclo degli affreschi del ‘300 di #Padova è il 56esimo sito #UNESCO italiano! Fiero della mia città, per un risu… - leggoit : #Tokyo2020. Basket, dopo 17 anni Team Usa cade alle Olimpiadi. Vince la Francia 83-76 - DirettaSicilia : Pesi, bronzo di Zanni dopo 37 anni “Apripista di una nuova era”, -

Kiesenhofer ha tagliato il traguardo in solitariaessere partita in fuga dal primo chilometro ... La nuotatrice ungherese Katinka Hosszu , vincitrice di tre medaglie d'oro cinquefa a Rio de ...Ma la loro forma recente suggerisce che raggiungere il primo posto nel podio potebbe non essere facile come in passato,che hanno perso due amichevoli in questo mese tra cui quella a sorpresa ...Un uomo di 76 anni si è sentito male e ha perso il controllo della sua automobile provocando una carambola di mezzi. Lunghe code e rallentamenti ...Delusione per le Azzurre nell'individuale, le lacrime della Volpi quarta (come Santarelli nella spada maschile) ...