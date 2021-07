Djokovic tifoso del Milan, il numero uno: “Sono rossonero nel cuore” (Di domenica 25 luglio 2021) Impegnato nei Giochi Olimpici dopo aver battuto Matteo Berrettini nella finale di Wimbledon. Dopo aver scalzato definitivamente Rafa Nadal e Roger Federer dal primo posto nel Ranking mondiale della racchetta, il tennista serbo punta l’oro olimpico per aggiungere un trofeo in più nella sua scintillante carriera. In questo scenario, Novak Djokovic ha confermato di essere tifoso del Milan. Affermazioni che, di certo, faranno estremamente piacere a Zlatan Ibrahimovic, suo grande amico, alla società Milanese ed ai tifosi rossoneri. Djokovic tifoso del Milan, il tennista: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 luglio 2021) Impegnato nei Giochi Olimpici dopo aver battuto Matteo Berrettini nella finale di Wimbledon. Dopo aver scalzato definitivamente Rafa Nadal e Roger Federer dal primo posto nel Ranking mondiale della racchetta, il tennista serbo punta l’oro olimpico per aggiungere un trofeo in più nella sua scintillante carriera. In questo scenario, Novakha confermato di esseredel. Affermazioni che, di certo, faranno estremamente piacere a Zlatan Ibrahimovic, suo grande amico, alla societàese ed ai tifosi rossoneri.del, il tennista: ...

Advertising

Eurosport_IT : Sei Novak Djokovic quando non è un tifoso, ma il tuo avversario, a chiederti la maglia... ?? #HomeOfTheOlympics |… - TakaBanda1 : RT @Eurosport_IT: Sei Novak Djokovic quando non è un tifoso, ma il tuo avversario, a chiederti la maglia... ?? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2… - FedeAle1525 : RT @Eurosport_IT: Sei Novak Djokovic quando non è un tifoso, ma il tuo avversario, a chiederti la maglia... ?? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Sei Novak Djokovic quando non è un tifoso, ma il tuo avversario, a chiederti la maglia... ?? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Sei Novak Djokovic quando non è un tifoso, ma il tuo avversario, a chiederti la maglia... ?? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2… -