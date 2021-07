Disavventura per Beckham ad Amalfi: fermato dalla Guardia di Finanza! (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal The Sun, con tanto di foto scattate dai paparazzi, l'ex campione inglese David Beckham è stato fermato e interrogato dalla Guardia di Finanza dopo che i suoi figli minorenni, Cruz, 16 anni e Harper, 10, sono stati visti sulla moto d’acqua non lontano dallo yacht di famiglia. Alcuni ufficiali sono saliti a bordo della barca di Beckham per parlare con l'ex United. L’interrogatorio è durato circa 45 minuti: si è svolto con toni pacifici e si è concluso con la richiesta di un selfie con il campione. Non solo, pare anche che la Guardia di Finanza e il 46enne ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal The Sun, con tanto di foto scattate dai paparazzi, l'ex campione inglese Davidè statoe interrogatodi Finanza dopo che i suoi figli minorenni, Cruz, 16 anni e Harper, 10, sono stati visti sulla moto d’acqua non lontano dallo yacht di famiglia. Alcuni ufficiali sono saliti a bordo della barca diper parlare con l'ex United. L’interrogatorio è durato circa 45 minuti: si è svolto con toni pacifici e si è concluso con la richiesta di un selfie con il campione. Non solo, pare anche che ladi Finanza e il 46enne ...

