Disastro roghi nell'oristanese: 20mila ettari di territorio divorati dalle fiamme (Di domenica 25 luglio 2021) Sono centinaia le persone evacuate per tutta la notte, abitazioni danneggiate, migliaia di ettari di territorio divorati dal fuoco. Non sono ancora stati domati gli incendi che hanno messo in ... Leggi su globalist (Di domenica 25 luglio 2021) Sono centinaia le persone evacuate per tutta la notte, abitazioni danneggiate, migliaia dididal fuoco. Non sono ancora stati domati gli incendi che hanno messo in ...

SLYTHERJE0N : RT @antocarboni91: In #Sardegna è un disastro ambientale credo senza precedenti. E al contrario di quanto si credeva le fiamme non sono dom… - sabrina_decarlo : Le notizie che giungono dalla #Sardegna sono drammatiche, un disastro ambientale enorme con 20 mila ettari distrutt… - rotflastc_ : RT @antocarboni91: In #Sardegna è un disastro ambientale credo senza precedenti. E al contrario di quanto si credeva le fiamme non sono dom… - igorghigo : RT @antocarboni91: In #Sardegna è un disastro ambientale credo senza precedenti. E al contrario di quanto si credeva le fiamme non sono dom… - Giuljathh : RT @antocarboni91: In #Sardegna è un disastro ambientale credo senza precedenti. E al contrario di quanto si credeva le fiamme non sono dom… -