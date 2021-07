Disabile abusata sui bus linea a Taranto, indagati 8 autisti (Di domenica 25 luglio 2021) Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza Disabile. Per questo 8 autisti dell'Amat, l'azienda di trasporto pubblico di Taranto, di età compresa ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza. Per questo 8dell'Amat, l'azienda di trasporto pubblico di, di età compresa ...

