Diretta Roma - Debrecen ore 19: dove vederla in tv e formazioni ufficiali (Di domenica 25 luglio 2021) Quarta amichevole pre campionato per la Roma di José Mourinho , che affronterà a Frosinone il Debrecen , per l'ultimo test prima della partenza per il ritiro in Portogallo . Dopo le vittorie contro ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 luglio 2021) Quarta amichevole pre campionato per ladi José Mourinho , che affronterà a Frosinone il, per l'ultimo test prima della partenza per il ritiro in Portogallo . Dopo le vittorie contro ...

Advertising

Corriere : Manifestazioni contro il Green Pass in tutta Italia: la diretta tv da Roma, Milano, e T... - matteorenzi : Ieri a Castenedolo c’erano mille persone #ControCorrente. Stasera siamo a Roma con Enrico Mentana, anche in diretta… - OfficialASRoma : ?? #TriestinaRoma sarà trasmessa in diretta sui canali digital dell'#ASRoma ?? ?? - ilRomanistaweb : #RomaDebrecen, la formazione ufficiale: debutta Rui Patricio Giallorossi in campo al Benito Stirpe di Frosinone pe… - g_iallorossi : #RomaDebrecen, questa la formazione #ufficiale scelta da #Mourinho: esordio per #RuiPatricio, torna #Darboe, in att… -