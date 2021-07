Diramata allerta meteo della Protezione Civile per forti temporali (Di domenica 25 luglio 2021) Diramata allerta meteo di ordinaria criticità della Protezione Civile per forti temporali a rischio grandine È stata Diramata allerta meteo su parte del Nord Italia per la giornata di oggi, dove si potranno verificare temporali anche forti. Nella giornata di ieri si sono avuti temporali di forte intensità tra Piemonte e Lombardia, dove si sono scaricate Leggi su periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021)di ordinaria criticitàpera rischio grandine È statasu parte del Nord Italia per la giornata di oggi, dove si potranno verificareanche. Nella giornata di ieri si sono avutidi forte intensità tra Piemonte e Lombardia, dove si sono scaricate

Advertising

meteogiornaleit : E' stata diramata un'allerta meteo della Protezione Civile. - tempoitaliait : E' stata diramata un'allerta meteo della Protezione Civile. - glooit : Maltempo a Milano: per domani diramata allerta meteo gialla per forti temporali leggi su Gloo… - infoitinterno : Maltempo a Milano: per domani diramata allerta meteo gialla per forti temporali - AlexTheMod : RT @riccardovincen3: +++Dopo il tweet di #Letta diramata un allerta massima per i possessori di armi, in particolare di pistole+++ #farwest… -