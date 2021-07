Diana Del Bufalo, estate in dolce compagnia: chi è il nuovo fidanzato dell’attrice? (Di domenica 25 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Diana Del Bufalo si gode le vacanze tra una passeggiata in città e qualche tuffo in piscina. L’attrice è in dolce compagnia Diana Del Bufalo si sta lasciando alle spalle le polemiche che l’hanno travolta dopo una sua controversa frase sul cat calling, che di certo non è stata apprezzata dal pubblico. Nonostante ciò, l’attrice che Leggi su youmovies (Di domenica 25 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Delsi gode le vacanze tra una passeggiata in città e qualche tuffo in piscina. L’attrice è inDelsi sta lasciando alle spalle le polemiche che l’hanno travolta dopo una sua controversa frase sul cat calling, che di certo non è stata apprezzata dal pubblico. Nonostante ciò, l’attrice che

Advertising

_fenantrene : RT @Hogliannicheho: Diana del Bufalo che fa la dieta detox in cui mangia solo frullati per tre giorni ?????? ottimo messaggio da passare ai tu… - granitallimone : @gabrielsniceass se ci fossero stati già i dislike Diana Del Bufalo te lo avrebbe messo al 100% - monicadelarenal : RT @Turismoromaweb: Quanti si fermavano al termopolio di via della Casa di Diana a Ostia Antica? Era come un'odierna tavola calda ed è uno… - ansiogen4 : diana del bufalo fierx di averti scelta. - radiokemonia : Stai ascoltando: Diana Ross-Love Hangover (12' Version) La musica anni 80 solo su -