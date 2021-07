Di talenti ce ne sono tanti, di campioni meno. Margherita Panziera, medaglia d’oro negli ultimi Europei di nuoto, oggi in gara alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Negli anni ha imparato ad alzare l’asticella passo dopo passo (Di domenica 25 luglio 2021) La preparazione per le Olimpiadi dura quattro anni. Anzi, cinque, com’è successo per quelle di Tokyo, rimandate al 2021 per Covid a soli tre mesi dalla partenza. Un rinvio che ha pesato molto sui nervi e sui muscoli degli atleti, scombussolando i loro piani. Ma per chi, come Margherita Panziera, 25 anni, medaglia d’oro e d’argento nei 200 e nei 100 metri dorso agli Europei di Bucarest di maggio, ha già abbastanza esperienza e titoli sulle spalle, si è trattato soprattutto di rimodulare l’allenamento e ... Leggi su iodonna (Di domenica 25 luglio 2021) La preparazione per ledura quattro. Anzi, cinque, com’è successo per quelle di, rimandate al 2021 per Covid a soli tre mesi dalla partenza. Un rinvio che ha pesato molto sui nervi e sui muscoli degli atleti, scombussolando i loro piani. Ma per chi, come, 25e d’argento nei 200 e nei 100 metri dorso aglidi Bucarest di maggio, ha già abbastanza esperienza e titoli sulle sp, si è trattato soprattutto di rimodulare l’namento e ...

Margherita Panziera, nuotatrice a Tokyo 2020: «Per vincere devi sopportare la fatica» Di talenti ce ne sono tanti, di campioni meno. Margherita Panziera, medaglia d’oro negli ultimi Europei di nuoto, oggi in gara alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Negli anni ha imparato ad alzare l’asticell ...

