Detti | solo 6° nei 400 stile libero ' Che peccato | un' occasione buttata'

(Di domenica 25 luglio 2021) Incredibile 400ai Giochi olimpici: finisce in Tunisia l'oro che fu di Thorpe grazie ad Ahmed Hafnaoui, nato nel 2002. Il tunisino si era qualificato per ultimo in 3'45'68, viene dalle ...

Grande delusione per l'Italia,sesto Gabrielecon 3'44''88. Nell'altra finale, quella dei 400 misti uomini, altra delusione dell'Italia per l'ottavo posto di Razzetti con 4'11''32, tanto ...Un oro in 3'43'36, crono che beffardamente ricorda il vecchio record italiano di Gabriele, purtropposesto in 3'44'88 dopo una gara sotto ritmo (55'05 ai 100, 1'52'224 ai 200, 2'49'36 ai ..."E' un'occasione sprecata: non lo definirei un flop, ma con il tempo di vittoria si poteva tranquillamente fare": Gabriele Detti non nasconde la delusione dopo il sesto posto nella finale dei 400 stil ...Delusione per Gabriele Detti, solo sesto nella finale dei 400 stile libero a Tokyo 2020. L'italiano non ha quindi confermato il bronzo di Rio 2016. (ANSA). (ANSA) ...