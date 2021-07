(Di domenica 25 luglio 2021) AGI -dalil. Nella notte italiana dalle Olimpiadi di Tokyo è arrivato il primo vero rammarico azzurro nella finale dei 400 stile libero: Gabriele, favorito per una medaglia dopo il brozno di Rio 2016, ha chiuso solo al sesto posto nella gara vinta dal tunisino Ahmed Hafnaoui, (3'43'' 36). L'argento è andato all'australiano Jack McLoughlin e il bronzo allo statunitense Kieran Smith. "E' un'occasione sprecata non lo definirei un flop, ma con il tempo di vittoria si poteva tranquillamente fare", ha commentato il 26enne livornese. Ottavo e ultimo posto per Alberto Razzetti e ...

Advertising

fanpage : Odette vola in semifinale! - Agenzia_Italia : Delusione da Detti nel nuoto, bene le azzurre del volley - zazoomblog : Delusione Detti Settebello e Italvolley donne partono bene - #Delusione #Detti #Settebello - glooit : Olimpiadi di Tokyo in diretta, risultati e notizie: Germania-Italia di basket, delusione Detti nel nuoto leggi su… - infoitsport : Tokyo: delusione Detti, solo sesto nel 400 stile libero -

Ultime Notizie dalla rete : Delusione Detti

AGI -dal nuoto, bene il volley. Nella notte italiana dalle Olimpiadi di Tokyo è arrivato il primo vero rammarico azzurro nella finale dei 400 stile libero: Gabriele, favorito per una ..."Occasione sprecata: non lo definirei un flop, ma con il tempo di vittoria si poteva tranquillamente fare": Gabrielenon nasconde ladopo il sesto posto nella finale dei 400 stile ...Temperature in aumento ed ondate di calore in Sicilia. La giornata del 25 luglio nell’isola è caratterizzata dal ritorno prepotente dell’afa con un cielo inizialmente velato nella parte occidentale e ...AGI - Delusione dal nuoto, bene il volley. Nella notte italiana dalle Olimpiadi di Tokyo è arrivato il primo vero rammarico azzurro nella finale dei 400 stile libero: Gabriele Detti, favorito per una ...