David Beckham bloccato ad Amalfi dalla Guardia di Finanza | ecco il motivo

Advertising

ReTwitStorm_ita : “Ma cosa fai?”. #David #Beckham #Fermato #Mentre era a #Bordo del suo #Yacht. Ad #Attirare l’attenzione è stato suo… - zazoomblog : “Ma cosa fai?”. David Beckham fermato mentre era a bordo del suo yacht. Ad attirare l’attenzione è stato suo figlio… - gossipblogit : David Beckham: il figlio Cruz alla guida di una moto d’acqua, ma è minorenne - VanityFairIt : Papà #Beckham chiamato a rapporto! - la_queenzit : Ma sti occhiali carrera sarebbero orendi anche su David Beckham figuriamoci su Salvatore #amorecriminale -

Ultime Notizie dalla rete : David Beckham

Imprevisto perdurante le sue vacanze italiane. Stando a quanto riporta il The Sun, con tanto di foto dei paparazzi, lo sportivo è stato interrogato dalla Guardia di Finanza dopo che i suoi figli ...Commenta per primo Disavventura in casa. Come fanno praticamente ogni anno i Becks sono in vacanza in Italia, stavolta in zona ... uno dei figli die Victoria, 16 anni, era alla guida di ...Per il sex symbol e ex calciatore però non solo mare, sole e relax anche problemi con la finanza. Secondo quando riporta il tabloid inglese The Sun , David Beckham sarebbe stato interrogato dalla fina ...L'ex calciatore inglese David Beckham dalla Guardia di Finanza. Il figlio Cruz ha provato a guidare una moto d'acqua ad Amalfi.