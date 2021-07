Dating | le parole che raccontano le nuove tendenze nel mondo delle relazioni

Leggi su vanityfair

(Di domenica 25 luglio 2021) Più di un anno in lockdown, senza la possibilità di incontrare nuove persone, se non online. E il mondo del dating ne è uscito un po’ trasformato. Ad esempio, c’è stato un boom di appuntamenti video, in cui le potenziali coppie decidevano di ordinare lo stesso cibo da asporto, per simulare una cena insieme, al ristorante, o guardavano lo stesso film alla medesima ora. Alcune app di appuntamenti hanno segnalato un aumento della durata delle conversazioni: per conoscersi meglio non c’era altro modo che parlarsi online.