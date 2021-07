Danimarca-Finlandia, un mese dopo. Christian Eriksen si gode la famiglia a Copenaghen (FOTO) (Di domenica 25 luglio 2021) Un mese dopo la tragedia sfiorata di Danimarca-Finlandia, Christian Eriksen si gode la famiglia e il sole di Copenaghen. Il ‘Mirror’ ha pubblicato una FOTO che ritrae il campione danese in giro per la capitale danese in compagnia della moglie e i figli. Il peggio è alle spalle, ora tanto riposo in attesa di capire con più chiarezza quale sarà il suo futuro nel mondo del calcio. L’Inter lo aspetta ed è pronta a supportarlo. FOTO Christian Eriksen pictured on stroll with ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Unla tragedia sfiorata disilae il sole di. Il ‘Mirror’ ha pubblicato unache ritrae il campione danese in giro per la capitale danese in compagnia della moglie e i figli. Il peggio è alle spalle, ora tanto riposo in attesa di capire con più chiarezza quale sarà il suo futuro nel mondo del calcio. L’Inter lo aspetta ed è pronta a supportarlo.pictured on stroll with ...

