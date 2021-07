Dal 28 luglio al Museo di Roma aperture straordinarie serali della mostra ROMA. NASCITA DI UNA CAPITALE 1870-1915 (Di domenica 25 luglio 2021) Fino al 28 agosto, ogni mercoledì e sabato, orario prolungato fino alle 22.00, visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria e sconto del 20% sulle consumazioni alla caffetteria del Museo Nell’ambito dell’Estate ROMAna 2021, appuntamenti anche serali per visitare la mostra ROMA. NASCITA DI UNA CAPITALE, ospitata fino al 26 settembre al Museo di ROMA a Palazzo Braschi. Dal 28 luglio al 28 agosto, ogni mercoledì e sabato, l’orario di apertura della ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 luglio 2021) Fino al 28 agosto, ogni mercoledì e sabato, orario prolungato fino alle 22.00, visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria e sconto del 20% sulle consumazioni alla caffetteria delNell’ambito dell’Estatena 2021, appuntamenti ancheper visitare laDI UNA, ospitata fino al 26 settembre aldia Palazzo Braschi. Dal 28al 28 agosto, ogni mercoledì e sabato, l’orario di apertura...

Advertising

fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - alexbarbera : Ho accettato in un minuto la proposta della Regione Lazio della seconda dose AstraZeneca in anticipo. Appuntamento… - Palazzo_Chigi : Domani lunedì 26 luglio, alle ore 15, il Presidente Mario Draghi interverrà all'evento di Alto livello del Pre-Vert… - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox della settimana: previsioni dal 25-26 luglio al 1 agosto - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Dal 1° luglio non è cambiato nulla: le regole rendono impossibili le ristrutturazioni ed espongono a sconfitte in tribunal… -