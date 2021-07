Covid | ultime notizie Figliuolo | Entro fine luglio vaccinato il 60% degli over 12 LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 25 luglio 2021) "Siamo al 55% della popolazione vaccinabile vaccinata" ha detto il commissario per l'emergenza. Boom di dosi tra i giovani. Con il certificato possibili le visite in ospedale. In migliaia manifestano in 80 città contro l'estensione del green pass. Tensioni con la polizia a Roma, slogan contro la presunta "dittatura sanitaria". La variante delta spinge la quarta ondata dei contagi. Altri 5mila nuovi positivi e tasso stabile al 2%, tornano a risalire le intensive e i rici ordinari