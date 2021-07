Covid | ultime notizie Figliuolo | Entro fine luglio vaccinati il 60% degli over 12 LIVE

(Di domenica 25 luglio 2021) "Siamo al 55% della popolazione vaccinabile vaccinata" ha detto il commissario per l'emergenza. Boom di dosi tra i giovani. Con il certificato possibili le visite in ospedale. In migliaia manifestano in 80 città contro l'estensione del green pass. Tensioni con la polizia a Roma, slogan contro la presunta "dittatura sanitaria". La variante delta spinge la quarta ondata dei contagi. Altri 5mila nuovi positivi e tasso stabile al 2%, tornano a risalire le intensive e i rici ordinari

fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le v… - Agenzia_Ansa : Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore 868 morti provocati dal Covid e 34.339 nuovi contagi, confermandosi co…

25 lug 10:26, Veneto: +507 contagi nelle24 ore Resta sempre alto il conteggio quotidiano dei nuovi contagiin Veneto. Sono 507 i nuovi positivi registrati nelle24 ore. ...'Siamo al 55% della popolazione vaccinabile vaccinata' ha detto il commissario per l'emergenza. Boom di dosi tra i giovani. Con il certificato possibili le visite in ospedale. In migliaia manifestano ...«La maggior parte dei casi segnalati in Italia sono stati identificati negli ultimi 14 giorni in soggetti non vaccinati» e «si stima un forte effetto di riduzione del rischio ...Nell'isola il nuovo ceppo si è quasi triplicato negli ultimi 15 giorni. L'appello alla vaccinazione e ai test sierologici ...