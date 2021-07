Covid, ultime notizie di oggi. Bollettino: 4.743 nuovi casi e 7 decessi in 24 ore. LIVE (Di domenica 25 luglio 2021) "Entro fine luglio vaccinato il 60% degli over 12. Siamo al 55% della popolazione vaccinabile vaccinata", ha detto il commissario per l'emergenza Figliuolo. Boom di somministrazioni tra i giovani. Con il certificato possibili le visite in ospedale. Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 luglio 2021) "Entro fine luglio vaccinato il 60% degli over 12. Siamo al 55% della popolazione vaccinabile vaccinata", ha detto il commissario per l'emergenza Figliuolo. Boom di somministrazioni tra i giovani. Con il certificato possibili le visite in ospedale.

