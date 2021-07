Covid: Speranza, ‘non reggiamo il liberi tutti, curva ancora sale’ (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Non lo reggiamo il liberi tutti. Io devo dire la verità: c’è ancora una curva che sale e una sfida complicata da gestire”. Lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo alla Festa di Articolo 1 a Bologna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Non loil. Io devo dire la verità: c’èunache sale e una sfida complicata da gestire”. Lo afferma il ministro della Salute Roberto, intervenendo alla Festa di Articolo 1 a Bologna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

