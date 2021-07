Covid, Speranza: “Dobbiamo insistere. Il vaccino è l’arma essenziale per metterci alle spalle questo periodo” (Di domenica 25 luglio 2021) "C'è stata una accelerazione molto forte di prenotazioni dopo che il governo ha annunciato l'estensione dell'utilizzo del Green Pass. La campagna vaccinale in Italia sta andando bene: abbiamo superato 65 milioni di dosi somministrate, il 65% delle persone vaccinabili ha avuto una dose, il 55% ha completato il ciclo. Dobbiamo insistere. Il vaccino è l'arma essenziale per metterci alle spalle questi mesi così difficili". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 luglio 2021) "C'è stata una accelerazione molto forte di prenotazioni dopo che il governo ha annunciato l'estensione dell'utilizzo del Green Pass. La campagna vaccinale in Italia sta andando bene: abbiamo superato 65 milioni di dosi somministrate, il 65% delle persone vaccinabili ha avuto una dose, il 55% ha completato il ciclo.. Ilè l'armaperspquesti mesi così difficili". L'articolo .

