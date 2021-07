Covid oggi Toscana, 513 contagi: bollettino 25 luglio (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 513 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione diffusi dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 513 su 12.082 test di cui 7.582 tamponi molecolari e 4.500 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,25% (9,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.829.013. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 513 ida coronavirus in, 252021, secondo i dati deldella regione diffusi dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 513 su 12.082 test di cui 7.582 tamponi molecolari e 4.500 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,25% (9,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.829.013. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Open_gol : «Oggi esistono due epidemie. Quella dei vaccinati e quella dei non vaccinati. La prima è paragonabile a un’influenz… - borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - SkyTG24 : Covid, salgono ricoveri e terapie intensive occupate. Tasso positività al 2%. I DATI - GabrieleCerioli : @ciencio_tpw @FoielliPaolo @ManuelaPerrone Si intendevo aprile 20- oggi luglio 21, nel 19 già ci si ammalava di cov… - balasilvi : RT @13mari81: In circa 80 piazze oggi no vax, no pass, fascisti, complottisti, no mask, no truffa Covid, presunti medici, esponenti di noi… -