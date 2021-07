Covid oggi Gb, oltre 29mila contagi: bollettino 25 luglio (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 29.173 i contagi da coronavirus nel Regno Unito oggi, 25 luglio 2021, secondo i dati diffusi dal governo. Il numero dei nuovi casi, in un quadro caratterizzato dalla variante Delta, sembra suggerire una frenata della curva. Nell’ultima settimana sono stati registrati complessivamente 267.875 casi, con un calo del 15,4% rispetto alla settimana precedente. Segnalati 28 morti nelle ultime 24 ore: in questo caso, i 450 decessi dell’ultima settimana portano un aumento del 59% delle vittime rispetto ai precedenti 7 giorni. Sono 917 le persone ricoverate in ospedale da ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 29.173 ida coronavirus nel Regno Unito, 252021, secondo i dati diffusi dal governo. Il numero dei nuovi casi, in un quadro caratterizzato dalla variante Delta, sembra suggerire una frenata della curva. Nell’ultima settimana sono stati registrati complessivamente 267.875 casi, con un calo del 15,4% rispetto alla settimana precedente. Segnalati 28 morti nelle ultime 24 ore: in questo caso, i 450 decessi dell’ultima settimana portano un aumento del 59% delle vittime rispetto ai precedenti 7 giorni. Sono 917 le persone ricoverate in ospedale da ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

