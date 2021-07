Covid oggi Emilia, 565 contagi e 1 morto: bollettino 25 luglio (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 565 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 25 luglio. Si registra inoltre un altro morto. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 391.422 casi di positività. 15.059 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età: alle 14 di oggi sono state somministrate complessivamente 4.811.728 dosi; sul totale, 2.152.527 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Complessivamente, tra i ... Leggi su italiasera (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 565 i nuovida coronavirus inRomagna secondo ildi, 25. Si registra inoltre un altro. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 391.422 casi di positività. 15.059 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Continua intanto la campagna vaccinale anti-, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età: alle 14 disono state somministrate complessivamente 4.811.728 dosi; sul totale, 2.152.527 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Complessivamente, tra i ...

