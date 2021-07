Covid oggi Campania, 310 contagi: bollettino 25 luglio (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 310 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 25 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati individuati su 5.958 tamponi. I pazienti ricoverati per Covid sono 180. In terapia intensiva, 11 persone. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 8.241 (+174), mentre i dimessi/guariti sono 413.341 (+127). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 310 ida coronavirus in, 252021, secondo i dati deldella regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati individuati su 5.958 tamponi. I pazienti ricoverati persono 180. In terapia intensiva, 11 persone. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 8.241 (+174), mentre i dimessi/guariti sono 413.341 (+127). L'articolo proviene da Italia Sera.

