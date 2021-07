Covid, oggi 4.743 nuovi casi e 7 morti: il bollettino del 25 luglio (Di domenica 25 luglio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 25 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 4.743 Decessi: 7 Tamponi effettuati: 176.653 Terapie intensive: +6 Tasso di positività: 2,7% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 66.257 casi totali: 4.317.415 Decessi: 127.949 Guariti: 4.123.209 In Italia oggi, sabato 24 luglio 2021, si sono registrati 4.743 nuovi casi e 7 morti per Covid. Ieri erano stati registrati 5.140 ... Leggi su tpi (Di domenica 25 luglio 2021)ITALIA, ILDI252021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 4.743 Decessi: 7 Tamponi effettuati: 176.653 Terapie intensive: +6 Tasso di positività: 2,7% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 66.257totali: 4.317.415 Decessi: 127.949 Guariti: 4.123.209 In Italia, sabato 242021, si sono registrati 4.743e 7per. Ieri erano stati registrati 5.140 ...

