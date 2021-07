Covid, news. Corsa al vaccino. Boom prenotazioni in tutta Italia degli under 30. LIVE (Di domenica 25 luglio 2021) Tra i giovani il triplo delle prime dosi dei cinquantenni. Con il certificato possibili le visite in ospedale. In migliaia manifestano in 80 città contro l'estensione del green pass. Tensioni con la polizia a Roma, slogan contro la presunta "dittatura sanitaria". La variante delta spinge la quarta ondata dei contagi. Altri 5mila nuovi positivi e tasso stabile al 2%, tornano a risalire le intensive e i ricoveri ordinari Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 luglio 2021) Tra i giovani il triplo delle prime dosi dei cinquantenni. Con il certificato possibili le visite in ospedale. In migliaia manifestano in 80 città contro l'estensione del green pass. Tensioni con la polizia a Roma, slogan contro la presunta "dittatura sanitaria". La variante delta spinge la quarta ondata dei contagi. Altri 5mila nuovi positivi e tasso stabile al 2%, tornano a risalire le intensive e i ricoveri ordinari

Advertising

LaStampa : Covid, i no vax non sono più del 3%. E la metà degli italiani è favorevole al vaccino obbligatorio - repubblica : ?? Covid, il ministero: col Green Pass sara' possibile far visita ai parenti in ospedale e accompagnarli nei pronto… - LaStampa : “Ho 99 problemi ma il vaccino non è uno di questi”: no vax muore di Covid a 34 anni dopo aver scherzato sui social - italiarialzat : RT @ALFO100897: Certo è che la 'fantasia umana' non ha alcun limite di sorta... ?????????????????? - MassimoSilla_ : @tweetdiDio La chiesa antivax -