Covid, nella scuola oltre 200 mila non vaccinati (Di domenica 25 luglio 2021) In Sicilia il 43% del personale non ha ricevuto nemmeno una dose. L’obiettivo del governo è avere entro settembre il 60% dei ragazzi dai 12 ai 18 anni vaccinati per poter tornare in presenza Leggi su lastampa (Di domenica 25 luglio 2021) In Sicilia il 43% del personale non ha ricevuto nemmeno una dose. L’obiettivo del governo è avere entro settembre il 60% dei ragazzi dai 12 ai 18 anniper poter tornare in presenza

Advertising

fattoquotidiano : Bandi Covid, è Fca il primo fornitore di Figliuolo. Nella lista anche Luxottica e Versalis (Eni). Al via la spendin… - Agenzia_Ansa : Il Senato francese ha approvato nella notte il disegno di legge per l'estensione del pass sanitario e per la vaccin… - RaiNews : #Tokyo2020, un giorno (inaspettato) di festa nella Tunisia divorata dal Covid #AhmedHafnaoui - cinzia49227255 : RT @fdragoni: 33 recessioni nella storia USA … quella del #covid? La piu breve…appena due mesi - valentinacara9 : RT @BonomiAllegra: La Cina è il principale detentore del debito USA, si compra aziende in Europa e presto avrà il dominio globale nella fil… -