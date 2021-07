Covid: migliaia di brasiliani in piazza contro Bolsonaro (Di domenica 25 luglio 2021) Decine di migliaia di brasiliani sono scesi di nuovo in piazza ieri in centinaia di località del Paese per chiedere l'impeachment del presidente Jair Bolsonaro per la sua gestione della crisi ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Decine didisono scesi di nuovo inieri in centinaia di località del Paese per chiedere l'impeachment del presidente Jairper la sua gestione della crisi ...

In tutta Italia ci sono state manifestazioni contro il Green pass Migliaia di manifestanti anche a Torino, Napoli, Bologna, Genova e Firenze, con cartelli molto ... Il paragone preferito dai manifestanti è stato quello tra le restrizioni contro il Covid e il nazismo, ...

Covid: migliaia di brasiliani in piazza contro Bolsonaro - America Latina ANSA Nuova Europa Covid-19 e Green Pass, manifestazioni contro l’obbligo della certificazione vaccinale in tutta Italia Nel pomeriggio di ieri, dalle ore 17:30, in circa 80 piazze italiane gli aderenti al movimento no vax sono scesi in piazza per protestare contro l'obbligo del Green Pass anti Covid introdotto dal Gove ...

