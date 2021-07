Covid Italia oggi, nave Amerigo Vespucci: 20 positivi al coronavirus (Di domenica 25 luglio 2021) Venti positivi al coronavirus a bordo della nave Amerigo Vespucci. L’intero equipaggio ha aderito alla campagna di vaccinazione. La Marina Militare rende noto che dopo i controlli di routine a bordo, con tamponi rapidi, alcuni membri dell’equipaggio sono risultati positivi, asintomatici o paucisintomatici. In particolare sono stati riscontrati 20 positivi su un totale di circa 360 persone di equipaggio. Lo rende noto la Marina Militare, che ha prontamente messo in atto tutte le misure cautelative a tutela della salute del personale, prevedendo una sosta nel porto della ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 luglio 2021) Ventiala bordo della. L’intero equipaggio ha aderito alla campagna di vaccinazione. La Marina Militare rende noto che dopo i controlli di routine a bordo, con tamponi rapidi, alcuni membri dell’equipaggio sono risultati, asintomatici o paucisintomatici. In particolare sono stati riscontrati 20su un totale di circa 360 persone di equipaggio. Lo rende noto la Marina Militare, che ha prontamente messo in atto tutte le misure cautelative a tutela della salute del personale, prevedendo una sosta nel porto della ...

