Covid, in Campania 301 nuovi casi: +4 le degenze, nessuna nuova vittima (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 301 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 5.958 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, sale al 5,05%, contro il 4,26 di ieri. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi non si segnalano vittime. I posti letto occupati nelle terapie intensive sono 11 (-1), quelli di degenza salgono a 180 (+4). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 301 Tamponi molecolari del giorno: 5.958 Tamponi antigenici del giorno: 6.481 Deceduti: 0 ? Report posti letto su base regionale:Posti letto di terapia ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 301 ipositivi alin, su 5.958 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, sale al 5,05%, contro il 4,26 di ieri. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi non si segnalano vittime. I posti letto occupati nelle terapie intensive sono 11 (-1), quelli di degenza salgono a 180 (+4). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 301 Tamponi molecolari del giorno: 5.958 Tamponi antigenici del giorno: 6.481 Deceduti: 0 ? Report posti letto su base regionale:Posti letto di terapia ...

Advertising

occhio_notizie : Il #bollettino sull'emergenza #Covid in #Campania per la giornata di oggi, 25 luglio - anteprima24 : ** #Covid, in #Campania 301 nuovi casi: +4 le degenze, nessuna nuova vittima ** - PasqualeCacace5 : RT @irpiniatimes1: Covid-19 in Campania, il bollettino regionale - irpiniatimes1 : Covid-19 in Campania, il bollettino regionale - fisco24_info : Covid Italia oggi, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 25 luglio: I dati in diretta dalle Regioni fra Lo… -