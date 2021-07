Covid in Brasile, in molte città imponenti manifestazioni contro Bolsonaro (Di domenica 25 luglio 2021) In tutto il paese monta protesta per chiedere l'impeachment del presidente per la gestione sanitaria dell'epidemia da coronavirus. 'Questo è un governo genocida' uno degli slogan principali Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 luglio 2021) In tutto il paese monta protesta per chiedere l'impeachment del presidente per la gestione sanitaria dell'epidemia da coronavirus. 'Questo è un governo genocida' uno degli slogan principali

