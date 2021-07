COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 548 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 7 persone: – 1, residente nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Nusco; – 1, residente nel comune di Serino; – 2, residenti nel comune di Sperone. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. COVID, in Campania 301 nuovi casi: +4 le degenze, nessuna nuova vittima L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 548 tamponi effettuati sono risultate positive al7 persone: – 1, residente nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Nusco; – 1, residente nel comune di Serino; – 2, residenti nel comune di Sperone. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi., in Campania 301 nuovi casi: +4 le degenze, nessuna nuova vittima L'articolo proviene da Anteprima24.it.

