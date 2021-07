Covid: De Petris, 'per vincere resistenze a vaccini campagna sensibilizzazione' (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “I vaccini sono l'arma principale di cui disponiamo nella lotta contro il Covid. La stragrande maggioranza della popolazione lo sa e si comporta di conseguenza ma per convincere anche chi è invece in preda a dubbi e paure irrazionali bisogna intervenire con una campagna metodica e capillare di sensibilizzazione e informazione. E' questa la giusta risposta alle manifestazioni spesso scomposte di sabato scorso”. Lo afferma la capogruppo di LeU al Senato Loredana De Petris. “Allo stesso tempo è fondamentale affrontare subito le vere e concrete difficoltà che ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “Isono l'arma principale di cui disponiamo nella lotta contro il. La stragrande maggioranza della popolazione lo sa e si comporta di conseguenza ma per conanche chi è invece in preda a dubbi e paure irrazionali bisogna intervenire con unametodica e capillare die informazione. E' questa la giusta risposta alle manifestazioni spesso scomposte di sabato scorso”. Lo afferma la capogruppo di LeU al Senato Loredana De. “Allo stesso tempo è fondamentale affrontare subito le vere e concrete difficoltà che ci ...

