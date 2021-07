Covid: De Petris, ‘per vincere resistenze a vaccini campagna sensibilizzazione’ (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “I vaccini sono l’arma principale di cui disponiamo nella lotta contro il Covid. La stragrande maggioranza della popolazione lo sa e si comporta di conseguenza ma per convincere anche chi è invece in preda a dubbi e paure irrazionali bisogna intervenire con una campagna metodica e capillare di sensibilizzazione e informazione. E’ questa la giusta risposta alle manifestazioni spesso scomposte di sabato scorso”. Lo afferma la capogruppo di LeU al Senato Loredana De Petris. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Isono l’arma principale di cui disponiamo nella lotta contro il. La stragrande maggioranza della popolazione lo sa e si comporta di conseguenza ma per conanche chi è invece in preda a dubbi e paure irrazionali bisogna intervenire con unametodica e capillare di sensibilizzazione e informazione. E’ questa la giusta risposta alle manifestazioni spesso scomposte di sabato scorso”. Lo afferma la capogruppo di LeU al Senato Loredana De. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

